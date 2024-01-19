"Королева соцсетей": Виктория Одинцова выложила пикантные фото с пляжа

30-летняя российская модель Виктория Одинцова, известная как Вики Одинцова, показала жаркие пляжные фото в Instagram и услышала в свой адрес массу комплиментов, передает NUR.KZ.

Вики Одинцова выложила ряд фото с отдыха в карусели. На кадрах модель позирует в бикини, в черном платье, а на одном из снимков запечатлена в стиле "ню".

Девушка наслаждается отпуском и жаркими солнечными лучами. Фолловеры не могли пройти мимо волнующих фото и оставили свои реакции.

"Давай никогда не будем забывать, что ты была первой королевой социальных сетей!", "Красота с утра, спасибо за утренний позитив", "Красивая улыбка, такой великолепный и самый милый ангел", "Удивительная женщина", - пишут под снимками восхищенные пользователи Сети.