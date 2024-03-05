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"Импозантный мужчина": Аскар Ильясов очаровал фанаток эффектными фото

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Аскар Ильясов
Аскар Ильясов. Фото: instagram.com/askar.ilyassov

Казахстанский актер Аскар Ильясов, известный по ролям в фильмах "Паралимпиец" и "Бизнесмены", показал свежие фотографии. Снимки оценили поклонницы кинозвезды, передает NUR.KZ.

Instagram-аккаунт Аскара Ильясова пополнился новыми черно-белыми снимками. На фотографиях актер запечатлен крупным планом.

"Вот так вот я еще фотографироваться умею", - подписал публикацию Аскар.

Разглядев лицо Ильясова со всех сторон, поклонницы его творчества написали массу комплиментов.

"Импозантный мужчина", "Фотографируйся больше", "Сногсшибательно!", "Я Вас люблю", "Талант", "Отлично", "Самый красивый и талантливый казахстанский актер, я так считаю", "Он такой красивый и милый", - отметили поклонницы актера в комментариях под фотографиями.

Недавно Аскару Ильясову исполнилось 28 лет - в Казнете предположили, что праздник он провел со своей второй половинкой - художницей и моделью Айей Шалкар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2064664-impozantnyy-muzhchina-askar-ilyasov-ocharoval-fanatok-effektnymi-foto/

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