"Импозантный мужчина": Аскар Ильясов очаровал фанаток эффектными фото

Казахстанский актер Аскар Ильясов, известный по ролям в фильмах "Паралимпиец" и "Бизнесмены", показал свежие фотографии. Снимки оценили поклонницы кинозвезды, передает NUR.KZ.

Instagram-аккаунт Аскара Ильясова пополнился новыми черно-белыми снимками. На фотографиях актер запечатлен крупным планом.

"Вот так вот я еще фотографироваться умею", - подписал публикацию Аскар.

Разглядев лицо Ильясова со всех сторон, поклонницы его творчества написали массу комплиментов.

"Импозантный мужчина", "Фотографируйся больше", "Сногсшибательно!", "Я Вас люблю", "Талант", "Отлично", "Самый красивый и талантливый казахстанский актер, я так считаю", "Он такой красивый и милый", - отметили поклонницы актера в комментариях под фотографиями.

Недавно Аскару Ильясову исполнилось 28 лет - в Казнете предположили, что праздник он провел со своей второй половинкой - художницей и моделью Айей Шалкар.