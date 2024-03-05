"Все хорошеет": 40-летняя Алсу украсила обложку глянца

40-летняя российская певица Алсу украсила обложку журнала о звездах и приняла участие в фотосессии - все образы, которые примерила артистка, высоко оценили ее фолловеры в соцсети, передает NUR.KZ.

Певица поблагодарила журнал Hello! Russia, на обложке которого появилась, за красивую фотосессию и душевный разговор.

"Свеженький номер уже в продаже! Какой образ вам понравился больше всего? Листайте", - написала она.

Все ее образы, представленные в карусели, понравились фанатам. Они выразили свое восхищение в комментариях.

"Боже... Какая невероятная, шикарная Алсу!", "Восхитительна. Как дорогое вино, с годами только краше", "Образы просто вау", "Когда выйдет новая песня?", "Алсу все хорошеет", "Огнище", "Бомбическая женщина", "Скромно, роскошно, идеально", - оставили отзывы пользователи соцсети.

Ранее Алсу сделала признание - она заявила, что не любила свое имя в детстве.