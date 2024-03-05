"Все хорошеет": 40-летняя Алсу украсила обложку глянца
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40-летняя российская певица Алсу украсила обложку журнала о звездах и приняла участие в фотосессии - все образы, которые примерила артистка, высоко оценили ее фолловеры в соцсети, передает NUR.KZ.
Певица поблагодарила журнал Hello! Russia, на обложке которого появилась, за красивую фотосессию и душевный разговор.
"Свеженький номер уже в продаже! Какой образ вам понравился больше всего? Листайте", - написала она.
Все ее образы, представленные в карусели, понравились фанатам. Они выразили свое восхищение в комментариях.
"Боже... Какая невероятная, шикарная Алсу!", "Восхитительна. Как дорогое вино, с годами только краше", "Образы просто вау", "Когда выйдет новая песня?", "Алсу все хорошеет", "Огнище", "Бомбическая женщина", "Скромно, роскошно, идеально", - оставили отзывы пользователи соцсети.
Ранее Алсу сделала признание - она заявила, что не любила свое имя в детстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2064640-vse-horosheet-40-letnyaya-alsu-ukrasila-oblozhku-glyantsa/