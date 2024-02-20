"Считала его странным": Алсу призналась, что не любила свое имя

Популярная певица Алсу рассказала об отношении к своему собственному имени в Instagram - исполнительница хита "Зимний сон" сфотографировалась на фоне большого букета роз, передает NUR.KZ.

Вдохновившись цветом, в честь которого она получила свое имя, Алсу выложила несколько кадров на фоне огромного букета розовых роз.

Алсу призналась - свое имя полюбила далеко не сразу. Певица рассказала, что именно ей не нравилось в нем.

"В детстве не любила свое имя, считала его странным... Ну как так, даже не склоняется?! Я - Алсу, пойдем к Алсу, мы с Алсу... и т.д.

А оказывается, оно мне очень подходит, и даже цвет розовый сильно полюбила. Алсу - "Розовая вода", - рассказала исполнительница хитов "Небо" и "Зимний сон".