"Считала его странным": Алсу призналась, что не любила свое имя
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Популярная певица Алсу рассказала об отношении к своему собственному имени в Instagram - исполнительница хита "Зимний сон" сфотографировалась на фоне большого букета роз, передает NUR.KZ.
Вдохновившись цветом, в честь которого она получила свое имя, Алсу выложила несколько кадров на фоне огромного букета розовых роз.
Алсу призналась - свое имя полюбила далеко не сразу. Певица рассказала, что именно ей не нравилось в нем.
"В детстве не любила свое имя, считала его странным... Ну как так, даже не склоняется?! Я - Алсу, пойдем к Алсу, мы с Алсу... и т.д.
А оказывается, оно мне очень подходит, и даже цвет розовый сильно полюбила. Алсу - "Розовая вода", - рассказала исполнительница хитов "Небо" и "Зимний сон".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061858-schitala-ego-strannym-alsu-priznalas-chto-ne-lyubila-svoe-imya/