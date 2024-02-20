Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Считала его странным": Алсу призналась, что не любила свое имя

Опубликовано:

Алсу
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a

Популярная певица Алсу рассказала об отношении к своему собственному имени в Instagram - исполнительница хита "Зимний сон" сфотографировалась на фоне большого букета роз, передает NUR.KZ.

Вдохновившись цветом, в честь которого она получила свое имя, Алсу выложила несколько кадров на фоне огромного букета розовых роз.

Алсу призналась - свое имя полюбила далеко не сразу. Певица рассказала, что именно ей не нравилось в нем.

"В детстве не любила свое имя, считала его странным... Ну как так, даже не склоняется?! Я - Алсу, пойдем к Алсу, мы с Алсу... и т.д.

А оказывается, оно мне очень подходит, и даже цвет розовый сильно полюбила. Алсу - "Розовая вода", - рассказала исполнительница хитов "Небо" и "Зимний сон".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061858-schitala-ego-strannym-alsu-priznalas-chto-ne-lyubila-svoe-imya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.