"Помолодела после расставания": 47-летняя Шакира похвасталась фигурой в бикини на пляже

47-летняя колумбийская певица Шакира показала поклонникам фотографии в купальнике, сделанные на пляже. Поклонники оценили потрясающую форму звезды, передает NUR.KZ.

Шакира показала, что годы над ней не властны - исполнительница хита "Hips Don't Lie" запечатлелась на берегу океана в темно-бежевом открытом купальнике. Этими снимками певица решила рассказать об одной из новых песен, которая войдет в новый студийный альбом певицы "Las Mujeres Ya No Lloran" ("Женщины больше не плачут" - перевод ред.).

"Песня под названием "Nassau" - это мой авторский взгляд на жанр "афробит", - написала Шакира.

Поклонники похвалили потрясающий внешний вид певицы.

"Эта женщина после расставания с Пике помолодела - выглядит максимум на 30 лет", "Ты - совершенство, жду не дождусь новой музыки", "Самая красивая женщина в латинской музыкальной индустрии", "Хватит, Шакира, мое сердце не способно справиться с твоей красотой", - гласят восхищенные комментарии.

Напомним, релиз первого за семь лет альбома Шакиры состоится 22 марта.