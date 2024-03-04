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"Стильно, элегантно, грациозно": 57-летняя Рената Литвинова прогулялась в оригинальном пальто

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Рената Литвинова
Рената Литвинова. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова появилась в оригинальном красном пальто и украсила ленту своих фанатов, которые снова отметили ее вкус и чувство стиля, передает NUR.KZ.

Сочетание красного и черного всегда смотрится выигрышно. Эффектный образ 57-летней Ренаты Литвиновой покорил ее фанатов - актрису буквально искупали в комплиментах. Фасон пальто удачно подчеркнул ее стройную фигуру.

"Идеал утонченности, эстетики, моды, интеллекта и интеллигентности! Необычайно талантливая и мудрая , успехов вам!", "Ну что за красота невероятная", "Ну до чего же стильно, элегантно, грациозно, сексуально и просто красиво", "Фантастический образ", "Ах этот красный, божественный и страстный", "Эффектно", "Вечное восхищение", - гласят комментарии под фото.

Мы писали также, что исхудавшую Ренату Литвинову сравнили с Анджелиной Джоли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2064428-stilno-elegantno-gratsiozno-57-letnyaya-renata-litvinova-progulyalas-v-originalnom-palto/

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