"Стильно, элегантно, грациозно": 57-летняя Рената Литвинова прогулялась в оригинальном пальто

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова появилась в оригинальном красном пальто и украсила ленту своих фанатов, которые снова отметили ее вкус и чувство стиля, передает NUR.KZ.

Сочетание красного и черного всегда смотрится выигрышно. Эффектный образ 57-летней Ренаты Литвиновой покорил ее фанатов - актрису буквально искупали в комплиментах. Фасон пальто удачно подчеркнул ее стройную фигуру.

"Идеал утонченности, эстетики, моды, интеллекта и интеллигентности! Необычайно талантливая и мудрая , успехов вам!", "Ну что за красота невероятная", "Ну до чего же стильно, элегантно, грациозно, сексуально и просто красиво", "Фантастический образ", "Ах этот красный, божественный и страстный", "Эффектно", "Вечное восхищение", - гласят комментарии под фото.

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