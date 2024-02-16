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Исхудавшую Ренату Литвинову сравнили с Анджелиной Джоли

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Рената Литвинова
Рената Литвинова. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала нежные снимки ко Дню святого Валентина. Фанатов в очередной раз обеспокоила худоба артистки, передает NUR.KZ.

Актриса и режиссер запечатлелась в нежном белом платье с открытыми плечами и крупным бантом. Ее волосы были зачесаны назад, а в руках был клатч необычной формы. Финальный образ получился нежным - сразу видно, что на фотосессию Ренату вдохновила любовь.

"Сегодня я влюблена. Сегодня и всегда", - подписала праздничную публикацию Литвинова.

Если многих фанатов звезды публикация восхитила, то других обеспокоила фигура Литвиновой - наблюдательные поклонники отметили, что она стремительно теряет вес.

"Уже тела не осталось, беда... Как Анджелина Джоли исхудала, все никак не придет в норму, так и здесь похожая ситуация", "На грани анорексии…", "Господи, до чего утонченная женщина", "Всем не терпится вставить свои 5 копеек, что сильно худая. Красиво - это стиль, имидж", "Это уже край, одни кости", - отметили в комментариях.

В январе изящный образ Ренаты Литвиновой собрал комплименты почитателей ее творчества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061397-ishudavshuyu-renatu-litvinovu-sravnili-s-andzhelinoy-dzholi/

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