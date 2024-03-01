"Эталон красоты и женственности": Динара Сатжан покорила Казнет весенним образом

В День благодарности известная казахстанская телеведущая Динара Сатжан поблагодарила своих подписчиков в соцсети, а также близких, друзей и партнеров по бизнесу, передает NUR.KZ.

Динара Сатжан разместила в Instagram фото, на котором запечатлелась в нежном черном аутфите. Образ был дополнен розовыми босоножками. Динара позирует сидя в кресле с цветком в руках.

"Сегодня первый день весны. И День благодарности. Благодарю всех своих любимых, родных, близких, друзей, коллег, подписчиков, партнеров за то, что вы у меня есть.

За наш взаимный энергообмен. Есть люди, которые поддержат тебя, потому что это ты. Нужно просто найти своих людей", - написала она.

"Нежная, женственная", "Простого женского счастья вам", "Динара, и вам спасибо огромное, что вы для нас много прекрасного создаете, люблю", "Красивая, шикарная женщина", "Пост, как всегда, такой теплый, конкретный, ничего лишнего", "Эталон красоты и женственности", - отметили подписчики.

Ранее Динара Сатжан заявила, что ее сердце несвободно.