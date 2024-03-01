"Какая нежная": Мадина Садвакасова поделилась, кому и за что благодарна

В День благодарности казахстанская певица Мадина Садвакасова сказала "спасибо" множеству людей - она также выложила несколько нежных снимков в Instagram, передает NUR.KZ.

В первый день весны Мадина Садвакасова поделилась с поклонниками нежной фотосессией. Цветочные композиции, легкое белое платье, вьющиеся волосы помогли передать весеннюю атмосферу.

День благодарности для 44-летней певицы не обошелся без слова "спасибо". Она поблагодарила большое количество людей в Instagram-посте.

"Первый день весны, День благодарности, переход на единое время... Благодарна. Огромное спасибо Всевышнему, моим родителям, родным и близким, учителям, друзьям и коллегам. Тысячи благодарностей моим людям, которые любят, уважают и поддерживают меня, а также читателям моего Instagram.

Что может быть лучше, чем взаимоуважение и благодарность? Пусть ваша жизнь будет полна радости, добра и цветов!", - пожелала Садвакасова.

Подписчики певицы обратились к ней в ответ с добрыми пожеланиями и комплиментами.

"Такая нежная", "Спасибо Вам за красивые песни", "Красота", "Спасибо, что Вы есть в наших жизнях, будьте здоровы, наша яркая звездочка", - написали в комментариях.

Мадина Садвакасова любит сезонные фотосессии - недавно артистка примеряла зимний образ.