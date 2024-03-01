Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Какая нежная": Мадина Садвакасова поделилась, кому и за что благодарна

Опубликовано:

Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

В День благодарности казахстанская певица Мадина Садвакасова сказала "спасибо" множеству людей - она также выложила несколько нежных снимков в Instagram, передает NUR.KZ.

В первый день весны Мадина Садвакасова поделилась с поклонниками нежной фотосессией. Цветочные композиции, легкое белое платье, вьющиеся волосы помогли передать весеннюю атмосферу.

День благодарности для 44-летней певицы не обошелся без слова "спасибо". Она поблагодарила большое количество людей в Instagram-посте.

"Первый день весны, День благодарности, переход на единое время... Благодарна. Огромное спасибо Всевышнему, моим родителям, родным и близким, учителям, друзьям и коллегам. Тысячи благодарностей моим людям, которые любят, уважают и поддерживают меня, а также читателям моего Instagram.

Что может быть лучше, чем взаимоуважение и благодарность? Пусть ваша жизнь будет полна радости, добра и цветов!", - пожелала Садвакасова.

Подписчики певицы обратились к ней в ответ с добрыми пожеланиями и комплиментами.

"Такая нежная", "Спасибо Вам за красивые песни", "Красота", "Спасибо, что Вы есть в наших жизнях, будьте здоровы, наша яркая звездочка", - написали в комментариях.

Мадина Садвакасова любит сезонные фотосессии - недавно артистка примеряла зимний образ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063998-kakaya-nezhnaya-madina-sadvakasova-podelilas-komu-i-za-chto-blagodarna/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.