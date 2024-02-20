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30 лет независимости Казахстана

"Снежный человек": Мадина Садвакасова удивила зимней фотосессией

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Мадина Садвакасова
Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова представила зимнюю фотосессию на суд своих поклонников в Instagram. Фанаты оценили ее образ в комментариях, передает NUR.KZ.

Мадина Садвакасова всегда непредсказуема. Недавно она появилась с короткой стрижкой и поразмышляла о том, какой должна быть уверенная в себе женщина. На этот раз певица запечатлелась в белой шубе на фоне зимнего пейзажа.

"Стиль йети", - подписала она свое видео, на котором и появилась в зимнем образе.

"Не знает уже, что ей делать", "Вы как человек-гора", "Вы очень красивая, Мадина ханым", "На йети похожа стала", "Я даже не читала описание к вашему образу и так и подумала, что это йети", "Снежный человек", - написали удивленные фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061853-snezhnyy-chelovek-madina-sadvakasova-udivila-zimney-fotosessiey/

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