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Звезда "Постучись в мою дверь" снялась в платье-комбинации без белья

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Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Звезда популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь" актриса Ханде Эрчел снялась в платье-комбинации на пляже и восхитила фанатов, передает NUR.KZ.

Снимками с отдыха у океана она поделилась в своем профиле в Instagram. Актриса отдыхала на острове Маврикий.

Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Эрчел позировала на пляже в лавандовом платье-комбинации без нижнего белья.

"Уже скучаю", - написала она под фотографиями из отпуска.

А фанаты актрисы не смогли пройти мимо ее новых фото.

"Уже просто невозможно быть красивее", "Самая привлекательная улыбка на свете", "Обожаю тебя", "Спасибо, что ты есть на этом свете", писали они.

По информации IMDb, Ханде Эрчел родилась 24 ноября 1993 года в провинции Балыкесир в Турции.

Окончила факультет традиционного турецкого искусства в Университете изящных искусств имени Мимара Синана. В 2012 году она завоевала титул "Мисс Турция". После победы пробовала себя в модельном бизнесе, однако обрела популярность, снимаясь в сериалах.

С 2015 по 2016 год Эрчел играла роль Селин Йылмаз Мертоглу в телесериале "Дочери Гюнеш". С 2016 по 2017 год она играла роль Хаят Узун в телесериале "Любовь не понимает слов". Особая популярность пришла к ней после съемок в сериале "Постучись в мою дверь".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2062693-zvezda-postuchis-v-moyu-dver-snyalas-v-plate-kombinatsii-bez-belya/

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