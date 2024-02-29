"Краш": Кайрат Нуртас очаровал поклонниц свежим видео в Сети

Кайрат Нуртас опубликовал новое эффектное видео в своем Instagram - нарезка кадров собрала массу комплиментов от поклонниц казахстанского артиста, передает NUR.KZ.

Звезда казахстанской эстрады показал свою харизму во всей красе - в эффектном видео Кайрат в костюме заходит на площадку, на которой позже даст концерт. Сняв пиджак, певец направился прямиком на сцену. Там он был в своей тарелке - подписчики увидели заводные танцы, трюки с микрофоном и работу со зрителем.

Видеонарезку оценили подписчики и подписчицы артиста.

"Легенда! Все песни Кайрата - хиты", "Вот он, краш", "Талантливый Кайрат Нуртас, самый харизматичный мужчина", "Жаным", "Ой-бай", "Мобилограф огонь", "Кайреке - легенда", - написали в комментариях.

Недавно Кайрат Нуртас показывал видео, на котором его супруга Жулдыз Абдукаримова кормила артиста бешбармаком.