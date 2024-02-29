"Самая прекрасная принцесса": "дочь султана Сулеймана" в мини-платье обворожила фанатов
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39-летняя турецкая киноактриса Пелин Карахан похвасталась стройными ногами на новых фото, которые выложила в своем Instagram. Звезда "Великолепного века" искупалась в комплиментах, передает NUR.KZ.
Новые фото Пелин подписала кратко.
"Всегда", - отметила она, добавив "черное сердечко".
На снимках актриса, сыгравшая любимую дочь султана Сулеймана в популярном сериале "Великолепный век", запечатлелась в черном платье.
Остроносые туфли-лодочки, сверкающая сумочка, оригинальные серьги дополнили ее аутфит. Мягкие локоны кинодивы добавили образу романтичности.
"Леди", "Михримах-султан", "Самая прекрасная принцесса", "Моя красавица", "Черный тебе идет, Пелин, ты прекрасна в любом наряде", "Как ты великолепна в этом черном платье", "Ты супер", - пишут комментарии подписчики, в числе которых фанаты из разных стран.
Ранее Пелин Карахан предстала в нежном образе и очаровала Сеть.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063636-samaya-prekrasnaya-printsessa-doch-sultana-suleymana-v-mini-plate-obvorozhila-fanatov/