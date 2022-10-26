"Красавица Михримах": звезда "Великолепного века" пленила Сеть нежным образом

Пелин Карахан. Фото: instagram.com/pelinkarahan

Турецкая кинозвезда Пелин Карахан очаровала своих фанатов, примерив стильный розовый комбинезон. Актриса в нежном образе собрала комплименты фанатов со всего мира, передает NUR.KZ.

Исполнительница роли Михримах-султан в популярном турецком сериале "Великолепный век" не устает удивлять своих подписчиков в Instagram новыми образами.

"Дочь султана Сулеймана" получает в свой адрес массу лестных отзывов, так произошло и в этот раз. Новое фото звезды, размещенное в ее ленте, привлекло внимание ее поклонников. Преображение актрисы высоко оценили фанаты из разных стран мира.

Розовый комбинезон Пелин "разбавила" белым пиджаком, а сияющая экстравагантная сумочка и затейливые украшения прекрасно дополнили аутфит.

Фотосессия была проведена в Цистерне Базилика специально к 30-летию движения "Розовая лента", в основе которого лежит борьба с раком молочной железы.

"Красавица Михримах", "Всегда прекрасная", "Султанша", "Вы так гармонично смотритесь в огнях Цистерны", "Лучшая", "Красотка, супер", "Великолепная", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1994315-krasavitsa-mihrimah-zvezda-velikolepnogo-veka-plenila-set-nezhnym-obrazom/