"Ночью встретить не хотелось бы": Инстасамка напугала фанатов нетипичным пляжным образом

Эпатажная российская певица Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, показала поклонникам свежие фотографии, сделанные на ночном пляже, передает NUR.KZ.

Инстасамка сообщила поклонникам о скором выходе своего музыкального альбома, который, судя по всему, получил название "Rich Witch". Певица запечатлелась на ночном пляже в образе, вдохновленным названием грядущей пластинки: черные балахоны, необычный макияж и ботильоны - не самый привычный лук для пляжа.

Поклонники высказали свое мнение - и по поводу новой музыки, и насчет аутфита. Он, к слову, кого-то напугал, а кого-то восхитил.

"Даша, какая же ты красивая, я не могу", "Как всегда вау", "Ночью встретить не хотелось бы", "Ну когда уже альбом?", "Прекрасна как всегда", "У Вас куча денег, наймите хорошего стилиста", "Ночная фурия", - отметили в комментариях под публикацией.

Фанатов Инстасамки ждет еще одна музыкальная премьера, причем уже на этой неделе - певица выпустит свою версию хита Кати Лель "Мой мармеладный".