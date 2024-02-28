"Ночью встретить не хотелось бы": Инстасамка напугала фанатов нетипичным пляжным образом
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Эпатажная российская певица Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, показала поклонникам свежие фотографии, сделанные на ночном пляже, передает NUR.KZ.
Инстасамка сообщила поклонникам о скором выходе своего музыкального альбома, который, судя по всему, получил название "Rich Witch". Певица запечатлелась на ночном пляже в образе, вдохновленным названием грядущей пластинки: черные балахоны, необычный макияж и ботильоны - не самый привычный лук для пляжа.
Поклонники высказали свое мнение - и по поводу новой музыки, и насчет аутфита. Он, к слову, кого-то напугал, а кого-то восхитил.
"Даша, какая же ты красивая, я не могу", "Как всегда вау", "Ночью встретить не хотелось бы", "Ну когда уже альбом?", "Прекрасна как всегда", "У Вас куча денег, наймите хорошего стилиста", "Ночная фурия", - отметили в комментариях под публикацией.
Фанатов Инстасамки ждет еще одна музыкальная премьера, причем уже на этой неделе - певица выпустит свою версию хита Кати Лель "Мой мармеладный".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063489-nochyu-vstretit-ne-hotelos-by-instasamka-napugala-fanatov-netipichnym-plyazhnym-obrazom/