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"Тебе идут кудряшки": AYREE в новом образе очаровала пользователей Казнета (фото)

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AYREE
AYREE. Фото: instagram.com/ayreeofficial

Казахстанская певица AYREE показалась в новом образе - артистка запечатлелась с очаровательными кудряшками и получила в свой адрес массу восторженных отзывов, передает NUR.KZ.

AYREE снялась на фото в джинсовом костюме и черной футболке. Особое внимание фанатов привлекла ее прическа - забавные кудри пришлись им по душе.

Свое мнение высказали также ее звездные коллеги по шоу-бизнесу - Асель Аскар и Жаркынай Ханайым. Они поддержали AYREE не только добрыми комментариями, но и смайликами с глазами-сердечками.

"Красота", "Образ, мейк - огонь", "Тебе идут кудряшки", " Шикарная во всех смыслах этого слова", "Очень талантливая", "Мода 80-х, красиво", - заключили подписчики.

Недавно танец AYREE вызвал неоднозначную реакцию фанатов. Певица призналась, что хочет семью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063096-tebe-idut-kudryashki-ayree-v-novom-obraze-ocharovala-polzovateley-kazneta-foto/

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