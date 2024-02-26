"Тебе идут кудряшки": AYREE в новом образе очаровала пользователей Казнета (фото)

Казахстанская певица AYREE показалась в новом образе - артистка запечатлелась с очаровательными кудряшками и получила в свой адрес массу восторженных отзывов, передает NUR.KZ.

AYREE снялась на фото в джинсовом костюме и черной футболке. Особое внимание фанатов привлекла ее прическа - забавные кудри пришлись им по душе.

Свое мнение высказали также ее звездные коллеги по шоу-бизнесу - Асель Аскар и Жаркынай Ханайым. Они поддержали AYREE не только добрыми комментариями, но и смайликами с глазами-сердечками.

"Красота", "Образ, мейк - огонь", "Тебе идут кудряшки", " Шикарная во всех смыслах этого слова", "Очень талантливая", "Мода 80-х, красиво", - заключили подписчики.

Недавно танец AYREE вызвал неоднозначную реакцию фанатов. Певица призналась, что хочет семью.