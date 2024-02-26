Звезда турецкого сериала "Под сенью лип" снялась в бюстгальтере и прозрачной юбке

Турецкая актриса Туба Бюйюкюстюн, известная по ролям в сериалах "Под сенью лип" и "Аси", показала кадр с новой фотосессии - она позировала в бюстгальтере и прозрачной юбке, передает NUR.KZ.

41-летняя Туба Бюйюкюстюн снялась для турецкого журнала. На одном из кадров фотосессии звезда турецких сериалов предстала в откровенном образе, сидя на раковине - из одежды на ней был лишь черный бюстгальтер и полупрозрачная юбка. Тело актрисы отчасти прикрывали ее густые волосы.

Как пишет портал 24СМИ, Туба Бюйюкюстюн старается браться за проекты, прославляющие ее собственные ценности. Другой путь, по мнению актрисы, сделает ее несчастной и заставит потерять уважение к работе. Все проекты она называет шагами в светлое будущее. Если бы не было одной небольшой роли вначале, то и другие не случились бы. Поэтому всем своим героиням Туба признательна за то, что они создали цельную картину ее профессиональной жизни.

Туба родилась в июле 1982 года в Стамбуле, там же и выросла. В детстве она проявила большие способности к рисованию, занималась в художественной студии. Родители смогли дать дочери образование в престижной стамбульской школе, которую окончила с отличием.

В студенческие годы Туба начала пробовать себя в модельном бизнесе. Рост не позволял ей выходить на подиум, но в качестве фотомодели она рекламировала продукцию известных брендов. Именно во время фотосессии на эффектную брюнетку обратил внимание помощник режиссера Томриса Гиритлиоглу и пригласил Тубу на кастинг нового кинопроекта.

Дебют начинающей актрисы произошел в 2003 году в драматическом сериале "Султан Маками" - ее персонаж появился в кадре только в последних сериях проекта. Первым большим успехом в карьере Бюйюкюстюн стала мелодрама "Под сенью лип" - главная роль подарила Тубе зрительскую любовь и внимание именитых представителей кинематографа.