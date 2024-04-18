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"Всегда восхищаюсь": многодетная Лидо предстала перед фанатами в нежном образе

Опубликовано:

Лидо
Лидо. Фото: instagram.com/lidiyabairon

Казахстанская исполнительница Лидия Досалина, известная как Лидо, впечатлила новым образом в Instagram. Солнечную фотосессию артистка провела стоя на прибрежных скалах, передает NUR.KZ.

"Как вам образ от 1-10?" - отметила Лидо.

Певица позировала стоя на скалах у моря в белом ансамбле - топе с длинным рукавом и юбке. Дополнением к образу стали солнцезащитные очки в белой оправе, украшения на шее и ушах. Лидо вновь искупали в комплиментах.

Образ, представленный Лидо, подписчики оценили не на 10 баллов, а на все сто, а то и тысячу.

"Образ шикарный", "Очень красиво", "Всегда восхищаюсь вами, Лидо", "Потрясающая", "Шикарная", "Богиня", - отреагировали поклонники.

Ранее Лидо, мать четверых детей, покрасовалась в стильных аутфитах и восхитила армию фолловеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2062439-vsegda-voshischayus-mnogodetnaya-lido-predstala-pered-fanatami-v-nezhnom-obraze/

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