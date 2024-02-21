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"Какая грация": эффектные фото Альмиры Турсын ошеломили фолловеров

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Альмира Турсын
Альмира Турсын. фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын, сыгравшая сакскую царицу Томирис в одноименном историческом фильме, показала эффектные фотографии в Instagram, передает NUR.KZ.

Чувственные и нежные черно-белые фото Альмиры Турсын оценили ее поклонники. Они отметили, что кинодива невероятно грациозна и должна попробовать себя в качестве театральной актрисы.

"В театре бы сыграть на сцене, попробоваться на роль, так увидела вас в этом образе", "Какая грация", "Прекрасная", "Альмира, у вас все естественно, и это ценно", "Очень чувственные фото", "Молодец, леди, как голливудская актриса", "Любимая наша", ""Необычно красиво", - отреагировали пользователи Сети.

Немногим ранее Альмира Турсын появилась в образе девы-воительницы. Она также делилась снимками, снятыми в урочище Бозжыра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2062099-kakaya-gratsiya-effektnye-foto-almiry-tursyn-oshelomili-folloverov/

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