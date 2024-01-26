"Настоящая царица": звезда фильма "Томирис" Альмира Турсын ошеломила новым образом

Казахстанская актриса, сыгравшая роль Томирис в одноименной исторической ленте, впечатлила фанатов новым образом. Видео она разместила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Роковая, смелая, красивая - для нового образа актрисы подойдут самые восторженные эпитеты, считают поклонники.

Альмира запечатлелась в объективе фотографа Мираса Баянова на фоне прекрасного пейзажа - в урочище Бозжыра в Мангыстау.

Актриса уверенно идет, глядя в камеру и играя длинной косой. Фолловеры отметили, что образ получился впечатляющим.

"Настоящая царица", "Грациозная и величественная", "Томирис вернулась через века", "Мангыстау", "Уау, какой образ!", "Образ, стиль, гармония", "Красивая, харизматичная, грациозная, дерзкая, женственная", "Нереальная", "С любовью из Индии", "Так вот ты какая, Рапунцель", "Аманзонка", - отреагировали подписчики.

Отметим, что этим летом Альмира Турсын выиграла звание вице-миссис Globe 2023 на конкурсе красоты в США.