"Настоящая царица": звезда фильма "Томирис" Альмира Турсын ошеломила новым образом
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Казахстанская актриса, сыгравшая роль Томирис в одноименной исторической ленте, впечатлила фанатов новым образом. Видео она разместила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
Роковая, смелая, красивая - для нового образа актрисы подойдут самые восторженные эпитеты, считают поклонники.
Альмира запечатлелась в объективе фотографа Мираса Баянова на фоне прекрасного пейзажа - в урочище Бозжыра в Мангыстау.
Актриса уверенно идет, глядя в камеру и играя длинной косой. Фолловеры отметили, что образ получился впечатляющим.
"Настоящая царица", "Грациозная и величественная", "Томирис вернулась через века", "Мангыстау", "Уау, какой образ!", "Образ, стиль, гармония", "Красивая, харизматичная, грациозная, дерзкая, женственная", "Нереальная", "С любовью из Индии", "Так вот ты какая, Рапунцель", "Аманзонка", - отреагировали подписчики.
Отметим, что этим летом Альмира Турсын выиграла звание вице-миссис Globe 2023 на конкурсе красоты в США.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2057629-nastoyaschaya-tsaritsa-zvezda-filma-tomiris-almira-tursyn-oshelomila-novym-obrazom/