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"В такой короткой юбке?": тренировку Нюши в спортзале обсуждают в Сети

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Певица Нюша
Певица Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Российская певица Нюша опубликовала в Instagram видео с тренировки в спортзале. Пользователи Сети принялись обсуждать тренировочный наряд артистки, передает NUR.KZ.

Нюша решила показать видеонарезку своей стандартной тренировки в спортзале. В коротком ролике можно увидеть, какие тренажеры использует артистка и какие упражнения она предпочитает делать, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.

Отдельного внимания фанатов заслужил тренировочный аутфит Нюши - розовая куртка и короткая белая юбка. Многие похвалили внешний вид певицы.

"В такой короткой юбке спортом занимаешься?", "Какая красивая и свежая", "Для чего в тренажерку надевать теннисную юбку?", "Богиня красоты", "Стройняшка", - отметили подписчики Нюши в комментариях.

Недавно певица примерила новый образ для фотосессии, однако перевоплощение фанаты встретили прохладно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061960-v-takoy-korotkoy-yubke-trenirovku-nyushi-v-sportzale-obsuzhdayut-v-seti/

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