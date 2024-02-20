"В такой короткой юбке?": тренировку Нюши в спортзале обсуждают в Сети
Опубликовано:
Российская певица Нюша опубликовала в Instagram видео с тренировки в спортзале. Пользователи Сети принялись обсуждать тренировочный наряд артистки, передает NUR.KZ.
Нюша решила показать видеонарезку своей стандартной тренировки в спортзале. В коротком ролике можно увидеть, какие тренажеры использует артистка и какие упражнения она предпочитает делать, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.
Отдельного внимания фанатов заслужил тренировочный аутфит Нюши - розовая куртка и короткая белая юбка. Многие похвалили внешний вид певицы.
"В такой короткой юбке спортом занимаешься?", "Какая красивая и свежая", "Для чего в тренажерку надевать теннисную юбку?", "Богиня красоты", "Стройняшка", - отметили подписчики Нюши в комментариях.
Недавно певица примерила новый образ для фотосессии, однако перевоплощение фанаты встретили прохладно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061960-v-takoy-korotkoy-yubke-trenirovku-nyushi-v-sportzale-obsuzhdayut-v-seti/