"В такой короткой юбке?": тренировку Нюши в спортзале обсуждают в Сети

Российская певица Нюша опубликовала в Instagram видео с тренировки в спортзале. Пользователи Сети принялись обсуждать тренировочный наряд артистки, передает NUR.KZ.

Нюша решила показать видеонарезку своей стандартной тренировки в спортзале. В коротком ролике можно увидеть, какие тренажеры использует артистка и какие упражнения она предпочитает делать, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.

Отдельного внимания фанатов заслужил тренировочный аутфит Нюши - розовая куртка и короткая белая юбка. Многие похвалили внешний вид певицы.

"В такой короткой юбке спортом занимаешься?", "Какая красивая и свежая", "Для чего в тренажерку надевать теннисную юбку?", "Богиня красоты", "Стройняшка", - отметили подписчики Нюши в комментариях.

Недавно певица примерила новый образ для фотосессии, однако перевоплощение фанаты встретили прохладно.