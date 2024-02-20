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"Любите себя, девочки!": Майя Бекбаева показала фото из юности

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Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева поддержала популярный тренд в соцсети и выложила свои архивные фотографии. Теледива восхитила своих подписчиков в Instagram.

"Не снимаю тренд про Володеньку, потому что всегда была красивая и скромная, что 20 лет назад, что сейчас. Любите себя, девочки, заботьтесь и украшайте. Но не ради соответствия кому-то, а ради самих себя!" - написала Майя.

Одна из первых отреагировала на публикацию невестки ее свекровь. Она поставила смайлик в виде красного сердечка.

"Действительно, самая красивая женщина Казахстана", "Как всегда, шикарна", "Моника Беллуччи", "Повезло, так повезло", "Всегда вами восхищаюсь", "Настоящая красавица, счастья вам", - гласят комментарии под публикацией.

Мы также писали, что Майя Бекбаева в образе ангела поразила Казнет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061949-lyubite-sebya-devochki-mayya-bekbaeva-pokazala-foto-iz-yunosti/

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