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"Выросли крылья": Майя Бекбаева в образе ангела ошеломила Казнет

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Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Кадр из видео: instagram.com/mayabekbayeva

Известная казахстанская телеведущая Майя Бекбаева предстала перед фанатами в Instagram в образе ангела с крыльями и собрала их восторженные отзывы, передает NUR.KZ.

Для образа теледива выбрала белое мини-платье, которое подчеркнуло ее фигуру, а также большие крылья.

"Сдам в аренду метлу. Временно не нужна… выросли крылья!" - шутливо подписала она публикацию.

Одна из первых на ее преображение отреагировала свекровь - она оставила смайлики с глазами-сердечками.

"Невозможно быть одновременно красивой и умной. В чем подвох?", "Такая молодая", "Какая вы красивая, смелая и невероятно умная", "Ангелы тоже устают", "Волнующий образ", "Шикарная", "Вы прелесть", "Лебедь" , - отреагировали пользователи соцсети под постом Майи Бекбаевой.

Ранее телеведущая поделилась романтическим видео с мужем и поразмышляла о счастье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2051392-vyrosli-krylya-mayya-bekbaeva-v-obraze-angela-oshelomila-kaznet/

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