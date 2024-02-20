Сценический образ Даны Кентай вызвал неоднозначную реакцию фанатов (фото)
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Казахстанская певица Дана Кентай показала свой сценический образ в Instagram. Однако не всем фанатам ее образ пришелся по душе, они высказали свое недовольство, передает NUR.KZ.
"Не смотрите завистливыми глазами, посмотрите глазами моей мамы", - подписала Дана снимки.
На фото Дана Кентай показала новый сценический образ и вызвала восторг преданных фанатов. Но некоторые подписчики решили, что этот костюм ей надевать не стоило.
Пользователи соцсети разделились на два полярных лагеря в комментариях.
"Это же просто огонь", "Я бы не надела такой костюм", "Ты же будущая жена, будущая мама, наверное, твоя мама бы пристыдила тебя за такой костюм", "Будешь продолжать в таких образах, тебя никто не будет слушать и смотреть", "Спасибо вашей маме за восьмое чудо света". "Красиво", - высказались комментаторы.
Ранее Дана Кентай отшутилась по поводу калыма за себя. Она заявила, что выкуп за нее должен быть не менее 20 миллионов тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061776-stsenicheskiy-obraz-dany-kentay-vyzval-neodnoznachnuyu-reaktsiyu-fanatov-foto/