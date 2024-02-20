Сценический образ Даны Кентай вызвал неоднозначную реакцию фанатов (фото)

Казахстанская певица Дана Кентай показала свой сценический образ в Instagram. Однако не всем фанатам ее образ пришелся по душе, они высказали свое недовольство, передает NUR.KZ.

"Не смотрите завистливыми глазами, посмотрите глазами моей мамы", - подписала Дана снимки.

На фото Дана Кентай показала новый сценический образ и вызвала восторг преданных фанатов. Но некоторые подписчики решили, что этот костюм ей надевать не стоило.

Пользователи соцсети разделились на два полярных лагеря в комментариях.

"Это же просто огонь", "Я бы не надела такой костюм", "Ты же будущая жена, будущая мама, наверное, твоя мама бы пристыдила тебя за такой костюм", "Будешь продолжать в таких образах, тебя никто не будет слушать и смотреть", "Спасибо вашей маме за восьмое чудо света". "Красиво", - высказались комментаторы.

Ранее Дана Кентай отшутилась по поводу калыма за себя. Она заявила, что выкуп за нее должен быть не менее 20 миллионов тенге.