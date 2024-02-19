"Непревзойденная красота": звезда бразильского сериала "Тропиканка" показала пляжные фото

45-летняя бразильская киноактриса Каролина Дикманн, сыгравшая в популярных сериалах конца 90-х годов "Во имя любви" и "Тропиканка", показала фигуру в купальнике, передает NUR.KZ.

"Даже без солнца жарко, да?" - спросила Каролина своих подписчиков.

Актриса появилась на фото в ярком оранжевом купальнике. Звезда бразильских сериалов позировала перед камерой с распущенными волосами.

"Какая красивая", "Какая богиня", "Этой женщине должно быть около 20 лет максимум, как мило", "Непревзойденная красота", "Одна из самых красивых женщин в мире", "Девочка, ты все краше с каждым днем!", "Естественная женщина, которая совсем не идеальна и не ведет себя идеально. Но это идеально", - отреагировали фанаты.

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