"Непревзойденная красота": звезда бразильского сериала "Тропиканка" показала пляжные фото
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45-летняя бразильская киноактриса Каролина Дикманн, сыгравшая в популярных сериалах конца 90-х годов "Во имя любви" и "Тропиканка", показала фигуру в купальнике, передает NUR.KZ.
"Даже без солнца жарко, да?" - спросила Каролина своих подписчиков.
Актриса появилась на фото в ярком оранжевом купальнике. Звезда бразильских сериалов позировала перед камерой с распущенными волосами.
"Какая красивая", "Какая богиня", "Этой женщине должно быть около 20 лет максимум, как мило", "Непревзойденная красота", "Одна из самых красивых женщин в мире", "Девочка, ты все краше с каждым днем!", "Естественная женщина, которая совсем не идеальна и не ведет себя идеально. Но это идеально", - отреагировали фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061749-neprevzoydennaya-krasota-zvezda-brazilskogo-seriala-tropikanka-pokazala-plyazhnye-foto/