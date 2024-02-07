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"Супермама и актриса": звезда бразильского сериала "Во имя любви" отметила 77-летие

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Габриела и Режина Дуарте
Габриела и Режина Дуарте. Фото: instagram.com/gabidu

Бразильская актриса Режина Дуарте, знакомая нашему зрителю по сериалу "Во имя любви", на днях отметила 77-летие. Ее дочь Габриела выложила в соцсети теплые снимки, передает NUR.KZ.

В сериале "Во имя любви" Режина и Габриела Дуарте сыграли вместе. Телесериал вышел на экраны в конце 90-х и полюбился многим зрителям. Они сопереживали любимым героиням - матери и дочери.

5 февраля Режина Дуарте отметила день рождения. Актрисе исполнилось 77 лет. Габриела посвятила маме трогательный пост в Instagram.

"Это красивая история любви, уважения, восхищения и дружбы с тобой. Она - моя мама. Сильная женщина, воин, товарищ. Талантливая, умная, можно еще многое написать о ней. Партнер по жизни и на съемочной площадке. Поздравляю и люблю тебя бесконечно", - оставила Габриела подпись к фото.

"Дорогая Регина! С днем ​​рождения!", "Я люблю твою маму, она замечательная, смелая женщина", "Супермама и актриса", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2059661-supermama-i-aktrisa-zvezda-brazilskogo-seriala-vo-imya-lyubvi-otmetila-77-letie/

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