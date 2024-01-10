"Невероятная красота": изящный образ Ренаты Литвиновой собрал комплименты поклонников

Рената Литвинова продемонстрировала элегантный образ на новых фотографиях из немецкого Берлина. Поклонники режиссера и актрисы пришли в неописуемый восторг, передает NUR.KZ.

Ренату Литвинову сфотографировали в элегантном вечернем образе в Германии. Режиссер и актриса сидела за туалетным столиком в черном платье с сеткой. На ее руках были надеты длинные перчатки с блестками, а шею Литвиновой украшали сразу несколько колье.

В карусели было сразу несколько фотографий с разных ракурсов.

Поклонники Ренаты остались в большом восторге от увиденного.

"Невероятная красота", "Великолепная", "Волшебная, изысканная красота! А какой полный восхищения и обожания взгляд!", "Нереальная", "Фантастический образ", "С такой нежностью смотрите куда-то", - отметили восхищенные подписчики в комментариях под серией фотографий.

В декабре Литвинова приезжала в российский Санкт-Петербург, чтобы навестить маму.