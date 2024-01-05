"Невероятная": Гоар Аветисян очаровала "восточной" фотосессией

Бьюти-блогер Гоар Аветисян опубликовала свой первый пост в Новом году - звезда выложила кадры из фотосессии в восточном стиле. Фотографии привели подписчиков в восторг, передает NUR.KZ.

Гоар начала 2024 год с позитивным настроем. "Всем сердцем чувствую, что это будет хороший, насыщенный, плодотворный год для всех нас", - написала бьюти-блогер под публикацией.

Аветисян примерила восточный наряд золотого цвета и сделала несколько эффектных снимков с конем в пустыне.

Кроме этого, Гоар сделала необычное предсказание для всех своих подписчиков.

"И еще, помимо реализации в творческой сфере, вы все (кто давно хотел) выйдете замуж и женитесь, я это чувствую", - написала она.

Более 126 тысяч человек поставили заветное "сердечко" красивым фотографиям. Многие оставили добрые комментарии в надежде притянуть добрые пожелания Гоар.

"Да будет так", "Очень красивая, невероятно! И пусть все выйдут замуж, кто этого желает", "Вы такая прекрасная! Пусть скорее Ваш принц найдет Вас", "Как я люблю такие платья и восточные образы", - пишут восхищенные поклонники.

В ноябре минувшего года Гоар слетала на Мальдивы в гордом одиночестве - тогда блогер признавалась, что ее ничего не радует.