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"Невероятная": Гоар Аветисян очаровала "восточной" фотосессией

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Гоар Аветисян
Гоар Аветисян. Фото: instagram.com/goar_avetisyan

Бьюти-блогер Гоар Аветисян опубликовала свой первый пост в Новом году - звезда выложила кадры из фотосессии в восточном стиле. Фотографии привели подписчиков в восторг, передает NUR.KZ.

Гоар начала 2024 год с позитивным настроем. "Всем сердцем чувствую, что это будет хороший, насыщенный, плодотворный год для всех нас", - написала бьюти-блогер под публикацией.

Аветисян примерила восточный наряд золотого цвета и сделала несколько эффектных снимков с конем в пустыне.

Кроме этого, Гоар сделала необычное предсказание для всех своих подписчиков.

"И еще, помимо реализации в творческой сфере, вы все (кто давно хотел) выйдете замуж и женитесь, я это чувствую", - написала она.

Более 126 тысяч человек поставили заветное "сердечко" красивым фотографиям. Многие оставили добрые комментарии в надежде притянуть добрые пожелания Гоар.

"Да будет так", "Очень красивая, невероятно! И пусть все выйдут замуж, кто этого желает", "Вы такая прекрасная! Пусть скорее Ваш принц найдет Вас", "Как я люблю такие платья и восточные образы", - пишут восхищенные поклонники.

В ноябре минувшего года Гоар слетала на Мальдивы в гордом одиночестве - тогда блогер признавалась, что ее ничего не радует.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2054059-neveroyatnaya-goar-avetisyan-ocharovala-vostochnoy-fotosessiey/

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