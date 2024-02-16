"Таких женщин должны носить на руках": чувственный образ Жазиры Еркин оценили фанаты

Звезда сериала "Бажа", актриса Жазира Еркин устроила чувственную фотосессию. Фанаты в соцсети оценили ее новый образ и оставили свои комментарии, передает NUR.KZ.

Жазира появилась в ажурном комбинезоне со спущенными плечами, под который надела черное боди. Необычное украшение на шее, босоножки на каблучке и оригинальный макияж завершили чувственный образ.

Волосы актриса аккуратно собрала в пучок, оставив две тонкие пряди у лица. Фото Жазира разместила в карусели своего блога.

"Женщина-кошка", "Красивая", "Какая пантера, багира", "Уятмены, фас!", "Все, отписка, зависть душит", "Не ожидал, конечно, но круто получилось", "Таких женщин, как ты, мужчины должны носить на руках всю жизнь!", "Ой, вот это зря", - написали ей подписчики.

Ранее Жазира Еркин в купальнике вызвала неоднозначную реакцию в Сети.