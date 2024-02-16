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"Таких женщин должны носить на руках": чувственный образ Жазиры Еркин оценили фанаты

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Жазира Еркин
Жазира Еркин. Фото: instagram.com/zhazira_yerkin

Звезда сериала "Бажа", актриса Жазира Еркин устроила чувственную фотосессию. Фанаты в соцсети оценили ее новый образ и оставили свои комментарии, передает NUR.KZ.

Жазира появилась в ажурном комбинезоне со спущенными плечами, под который надела черное боди. Необычное украшение на шее, босоножки на каблучке и оригинальный макияж завершили чувственный образ.

Волосы актриса аккуратно собрала в пучок, оставив две тонкие пряди у лица. Фото Жазира разместила в карусели своего блога.

"Женщина-кошка", "Красивая", "Какая пантера, багира", "Уятмены, фас!", "Все, отписка, зависть душит", "Не ожидал, конечно, но круто получилось", "Таких женщин, как ты, мужчины должны носить на руках всю жизнь!", "Ой, вот это зря", - написали ей подписчики.

Ранее Жазира Еркин в купальнике вызвала неоднозначную реакцию в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061298-takih-zhenschin-dolzhny-nosit-na-rukah-chuvstvennyy-obraz-zhaziry-erkin-otsenili-fanaty/

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