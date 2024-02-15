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"Прекрасно выглядит": Галкин показал новое фото Аллы Пугачевой

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Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин показал в соцсети фото своей супруги - певицы Аллы Пугачевой. Фанаты отметили, что 74-летняя артистка прекрасно выглядит, передает NUR.KZ.

"Звонок другу", - лаконично прокомментировал Галкин фото своей супруги.

На снимке Алла Борисовна сидит в кресле, держа в руках телефон. На ней кофта молочного цвета и светлые джинсы.

"Боже! Как она прекрасна! Счастлив тот, кого она называет другом!", "Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон...", "Такие женщины больше не рождаются!", "Боже, Алла Борисовна, какая вы красивая! Эталон женственности!", "С Днем влюбленных самую красивую пару", "Любимая певица и не просто певица, а актриса! Каждая песня - роль!", "Прекрасно выглядит", - написали фанаты.

Недавно Галкин умилил Сеть теплым семейным видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061078-prekrasno-vyglyadit-galkin-pokazal-novoe-foto-ally-pugachevoy/

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