"Талантливые красавчики": Али Окапов и Мади Рымбаев поделились снимками с яркой фотосессии

Музыканты Али Окапов и Мади Рымбаев провели "братскую" фотосессию и поделились результатом в Instagram. Фанаты назвали парней "талантливыми красавчиками", передает NUR.KZ.

Яркие цвета, стильные аутфиты и "сила братьев" - так можно охарактеризовать новую фотосессию сыновей Розы Рымбаевой - Али и Мади. Парни сделали несколько кадров в фотостудии и опубликовали их в Instagram.

"Brother power", - подписали публикацию Окапов и Рымбаев.

Поклонники казахстанских музыкантов не поскупились на комплименты и добрые слова.

"Братья, будьте здоровы и счастливы, пусть ваши мечты исполняются", "Какие красивые братья, под стать маме Розе", "Настоящие аристократы, интеллигентные. Есть с кого брать пример молодёжи. Гордость мамы", "Талантливые красавчики! Творческого вдохновения", - написали в комментариях.

Недавно Али Окапов рассказал о негативных последствиях дружбы с коллегами.