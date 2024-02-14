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"Талантливые красавчики": Али Окапов и Мади Рымбаев поделились снимками с яркой фотосессии

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Али Окапов и Мади Рымбаев
Али Окапов и Мади Рымбаев. Фото: instagram.com/aliokapov

Музыканты Али Окапов и Мади Рымбаев провели "братскую" фотосессию и поделились результатом в Instagram. Фанаты назвали парней "талантливыми красавчиками", передает NUR.KZ.

Яркие цвета, стильные аутфиты и "сила братьев" - так можно охарактеризовать новую фотосессию сыновей Розы Рымбаевой - Али и Мади. Парни сделали несколько кадров в фотостудии и опубликовали их в Instagram.

"Brother power", - подписали публикацию Окапов и Рымбаев.

Поклонники казахстанских музыкантов не поскупились на комплименты и добрые слова.

"Братья, будьте здоровы и счастливы, пусть ваши мечты исполняются", "Какие красивые братья, под стать маме Розе", "Настоящие аристократы, интеллигентные. Есть с кого брать пример молодёжи. Гордость мамы", "Талантливые красавчики! Творческого вдохновения", - написали в комментариях.

Недавно Али Окапов рассказал о негативных последствиях дружбы с коллегами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060869-talantlivye-krasavchiki-ali-okapov-i-madi-rymbaev-podelilis-snimkami-s-yarkoy-fotosessii/

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