"Талантливые красавчики": Али Окапов и Мади Рымбаев поделились снимками с яркой фотосессии
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Музыканты Али Окапов и Мади Рымбаев провели "братскую" фотосессию и поделились результатом в Instagram. Фанаты назвали парней "талантливыми красавчиками", передает NUR.KZ.
Яркие цвета, стильные аутфиты и "сила братьев" - так можно охарактеризовать новую фотосессию сыновей Розы Рымбаевой - Али и Мади. Парни сделали несколько кадров в фотостудии и опубликовали их в Instagram.
"Brother power", - подписали публикацию Окапов и Рымбаев.
Поклонники казахстанских музыкантов не поскупились на комплименты и добрые слова.
"Братья, будьте здоровы и счастливы, пусть ваши мечты исполняются", "Какие красивые братья, под стать маме Розе", "Настоящие аристократы, интеллигентные. Есть с кого брать пример молодёжи. Гордость мамы", "Талантливые красавчики! Творческого вдохновения", - написали в комментариях.
Недавно Али Окапов рассказал о негативных последствиях дружбы с коллегами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060869-talantlivye-krasavchiki-ali-okapov-i-madi-rymbaev-podelilis-snimkami-s-yarkoy-fotosessii/