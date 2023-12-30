Бейонсе устроила фотосессию в сияющем бюстгальтере в самолете
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Американская певица Бейонсе снялась в откровенном образе - она позировала в сияющем бюстгальтере на борту частного самолета, передает NUR.KZ.
42-летняя исполнительница поделилась серией фото в своем профиле в Instagram.
На снимках она запечатлена в частном самолете.
Для съемки знаменитость выбрала джинсы с высокой посадкой, оформленные абстрактными узорами, и куртку. Кроме того, она надела бюстгальтер, украшенный множеством сияющих страз, остроносые серебристые туфли и очки в белой оправе.
"Невероятная фигура", "Мамочка", "Эффектно", "Всегда удивляет", "Забери меня", - писали фанаты.
По информации на сайте IMDb, Бейонсе Жизель Ноулз родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне, Техас, США, в семье музыкального продюсера и дизайнера по костюмам. До сольной карьеры состояла в группе Destiny's Child.
С 2008 года находится в браке с рэпером Jay-Z. У них трое детей – Айви Блю, Руми и Сир Картеры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052863-beyonse-ustroila-fotosessiyu-v-siyayuschem-byustgaltere-v-samolete/