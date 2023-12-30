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Бейонсе устроила фотосессию в сияющем бюстгальтере в самолете

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Бейонсе
Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Американская певица Бейонсе снялась в откровенном образе - она позировала в сияющем бюстгальтере на борту частного самолета, передает NUR.KZ.

42-летняя исполнительница поделилась серией фото в своем профиле в Instagram.

На снимках она запечатлена в частном самолете.

Для съемки знаменитость выбрала джинсы с высокой посадкой, оформленные абстрактными узорами, и куртку. Кроме того, она надела бюстгальтер, украшенный множеством сияющих страз, остроносые серебристые туфли и очки в белой оправе.

"Невероятная фигура", "Мамочка", "Эффектно", "Всегда удивляет", "Забери меня", - писали фанаты.

По информации на сайте IMDb, Бейонсе Жизель Ноулз родилась 4 сентября 1981 года в Хьюстоне, Техас, США, в семье музыкального продюсера и дизайнера по костюмам. До сольной карьеры состояла в группе Destiny's Child.

С 2008 года находится в браке с рэпером Jay-Z. У них трое детей – Айви Блю, Руми и Сир Картеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052863-beyonse-ustroila-fotosessiyu-v-siyayuschem-byustgaltere-v-samolete/

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