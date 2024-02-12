"Фигура - просто мечта": Лобода станцевала в бикини (видео)

Светлана Лобода продолжает активный выпуск музыки на украинском языке. Певица станцевала под новоиспеченный хит "Ментор" на пляже в бикини и выложила видео в Instagram, передает NUR.KZ.

Украинская артистка выпустила очередную песню на родном языке и решила под нее станцевать. Подписчики оценили старания Лободы - она надела черный мини-купальник и показала изящные движения на фоне пальм и зеленых деревьев.

"Новая неделя, я иду за тобой", - порадовала Светлана поклонников утром понедельника.

"Светлана, фигура - просто мечта", "Песня на репите уже какой день, спасибо Вам", "Какая ты красотка", "Идеальная", "Вы как всегда несравненная", "Красотка с хорошим вкусом", - написали поклонники в комментариях под видео.

Ранее фото Лободы в бикини вызывали гнев блюстителей морали.