"Фигура - просто мечта": Лобода станцевала в бикини (видео)
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Светлана Лобода продолжает активный выпуск музыки на украинском языке. Певица станцевала под новоиспеченный хит "Ментор" на пляже в бикини и выложила видео в Instagram, передает NUR.KZ.
Украинская артистка выпустила очередную песню на родном языке и решила под нее станцевать. Подписчики оценили старания Лободы - она надела черный мини-купальник и показала изящные движения на фоне пальм и зеленых деревьев.
"Новая неделя, я иду за тобой", - порадовала Светлана поклонников утром понедельника.
"Светлана, фигура - просто мечта", "Песня на репите уже какой день, спасибо Вам", "Какая ты красотка", "Идеальная", "Вы как всегда несравненная", "Красотка с хорошим вкусом", - написали поклонники в комментариях под видео.
Ранее фото Лободы в бикини вызывали гнев блюстителей морали.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060548-figura-prosto-mechta-loboda-stantsevala-v-bikini-video/