"Почему все голые?": фото Лободы в мини-бикини возмутили блюстителей морали

Светлана Лобода улетела на отдых и опубликовала пару снимков в мини-купальнике. В Сети обсудили фотографии певицы - кто-то пристыдил за откровенность, а кто-то восхитился ее фигурой, передает NUR.KZ.

Перед грядущими концертами Лобода решила отдохнуть - исполнительница хита "Твои глаза" улетела в теплые края. Певица насладилась тихой обстановкой и спокойствием.

"Иногда тишина - самое ценное, что у нас есть...", - написала Светлана, опубликовав фотографии в белом полупрозрачном платье.

Еще больше разговоров, однако, спровоцировали снимки в салатовом мини-купальнике. Лобода рассказала, как проходят ее будни в отпуске, и сопроводила рассказ жаркими фотографиями.

"Засыпать вовремя, просыпаться с солнцем, много гулять, дышать, не носить ни грамма косметики и не работать хотя бы несколько часов. Временами самая сложная самодисциплина для неисправных трудоголиков выглядит именно так...", - пишет певица.

Мнения подписчиков разделились - кто-то восхитился точеной фигурой 41-летней звезды, а кто-то попытался пристыдить ее за якобы чрезмерную откровенность снимков.

"Почему все голые?", "Светлана Лобода - прекрасная певица и шикарная леди", "Фигура безупречная", "А эти треугольники зачем? Надо было и их снять, что там уже скрывать-то", "Не артисты, а бардак какой-то, это уже просто неприлично", "Не тело - мечта!", - гласят комментарии под публикацией.

В декабре Лобода примеряла купальник, чтобы анонсировать выход новой песни.