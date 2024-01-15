Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Почему все голые?": фото Лободы в мини-бикини возмутили блюстителей морали

Опубликовано:

Светлана Лобода
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода улетела на отдых и опубликовала пару снимков в мини-купальнике. В Сети обсудили фотографии певицы - кто-то пристыдил за откровенность, а кто-то восхитился ее фигурой, передает NUR.KZ.

Перед грядущими концертами Лобода решила отдохнуть - исполнительница хита "Твои глаза" улетела в теплые края. Певица насладилась тихой обстановкой и спокойствием.

"Иногда тишина - самое ценное, что у нас есть...", - написала Светлана, опубликовав фотографии в белом полупрозрачном платье.

Еще больше разговоров, однако, спровоцировали снимки в салатовом мини-купальнике. Лобода рассказала, как проходят ее будни в отпуске, и сопроводила рассказ жаркими фотографиями.

"Засыпать вовремя, просыпаться с солнцем, много гулять, дышать, не носить ни грамма косметики и не работать хотя бы несколько часов. Временами самая сложная самодисциплина для неисправных трудоголиков выглядит именно так...", - пишет певица.

Мнения подписчиков разделились - кто-то восхитился точеной фигурой 41-летней звезды, а кто-то попытался пристыдить ее за якобы чрезмерную откровенность снимков.

"Почему все голые?", "Светлана Лобода - прекрасная певица и шикарная леди", "Фигура безупречная", "А эти треугольники зачем? Надо было и их снять, что там уже скрывать-то", "Не артисты, а бардак какой-то, это уже просто неприлично", "Не тело - мечта!", - гласят комментарии под публикацией.

В декабре Лобода примеряла купальник, чтобы анонсировать выход новой песни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2055461-pochemu-vse-golye-foto-lobody-v-mini-bikini-vozmutili-blyustiteley-morali/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.