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"Чем старше, тем моложе": 45-летняя Николь Шерзингер восхитила фигурой в бикини

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Николь Шерзингер
Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger

45-летняя экс-солистка группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер показала идеальную фигуру в бикини. Яркие фото украсили ленту ее фанатов Instagram, передает NUR.KZ.

Николь запечатлелась в бассейне в бикини зебрового принта. Артистка похвасталась загорелым телом и пышной грудью. Ее подписчики, а их у нее в Instagram 6,5 млн, бурно отреагировали на ее новые фото.

"Чем старше ты становишься, тем моложе выглядишь", "Может ли небо быть более голубым?", "Надеюсь, ты наслаждаешься заслуженным отдыхом, Николь!", "Тело, взгляд, прическа, макияж - все безупречно", "Прекрасная и замечательная леди", "Абсолютно великолепна", - пишут под постом фанаты.

Напомним, Николь Шерзингер появилась однажды с короткой стрижкой и удивила своих верных фолловеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060467-chem-starshe-tem-molozhe-45-letnyaya-nikol-sherzinger-voshitila-figuroy-v-bikini/

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