45-летняя Николь Шерзингер появилась с короткой стрижкой в роскошном платье с декольте

45-летняя экс-солистка группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер вновь преобразилась. Новые фотографии певица и актриса разметила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Сиреневые мечты. Фиолетовый туман", - отметила Николь Шерзингер под своими фото. На них артистка запечатлелась в роскошном светлом платье, которое подчеркнуло ее фигуру и объемный бюст.

Примечательно, что недавно сменившая прическу певица вновь постриглась. Короткая стрижка ей к лицу, отметили некоторые фанаты, но другие решили, что ей было лучше с длинными локонами.

"Ты красивая. Но я скажу, что стрижка тебя состарила", "Короткие волосы очень идут!", "Скучаю по твоим длинным волосам", "Ну нет, к сожалению, из-за короткой стрижки ты выглядишь старше", "Вау, это платье и прическа просто потрясающие", - разделились во мнениях фанаты.