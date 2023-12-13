45-летняя Николь Шерзингер появилась с короткой стрижкой в роскошном платье с декольте
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45-летняя экс-солистка группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер вновь преобразилась. Новые фотографии певица и актриса разметила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.
"Сиреневые мечты. Фиолетовый туман", - отметила Николь Шерзингер под своими фото. На них артистка запечатлелась в роскошном светлом платье, которое подчеркнуло ее фигуру и объемный бюст.
Примечательно, что недавно сменившая прическу певица вновь постриглась. Короткая стрижка ей к лицу, отметили некоторые фанаты, но другие решили, что ей было лучше с длинными локонами.
"Ты красивая. Но я скажу, что стрижка тебя состарила", "Короткие волосы очень идут!", "Скучаю по твоим длинным волосам", "Ну нет, к сожалению, из-за короткой стрижки ты выглядишь старше", "Вау, это платье и прическа просто потрясающие", - разделились во мнениях фанаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050691-45-letnyaya-nikol-sherzinger-poyavilas-s-korotkoy-strizhkoy-v-roskoshnom-plate-s-dekolte/