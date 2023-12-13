Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

45-летняя Николь Шерзингер появилась с короткой стрижкой в роскошном платье с декольте

Опубликовано:

Николь Шерзингер
Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger

45-летняя экс-солистка группы Pussycat Dolls Николь Шерзингер вновь преобразилась. Новые фотографии певица и актриса разметила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Сиреневые мечты. Фиолетовый туман", - отметила Николь Шерзингер под своими фото. На них артистка запечатлелась в роскошном светлом платье, которое подчеркнуло ее фигуру и объемный бюст.

Примечательно, что недавно сменившая прическу певица вновь постриглась. Короткая стрижка ей к лицу, отметили некоторые фанаты, но другие решили, что ей было лучше с длинными локонами.

"Ты красивая. Но я скажу, что стрижка тебя состарила", "Короткие волосы очень идут!", "Скучаю по твоим длинным волосам", "Ну нет, к сожалению, из-за короткой стрижки ты выглядишь старше", "Вау, это платье и прическа просто потрясающие", - разделились во мнениях фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050691-45-letnyaya-nikol-sherzinger-poyavilas-s-korotkoy-strizhkoy-v-roskoshnom-plate-s-dekolte/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.