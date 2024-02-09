Постройневшая Кристина Агилера похвасталась фигурой в новом шоу в Вегасе

Американская певица Кристина Агилера продемонстрировала фигуру в экстремальном боди на своем новом шоу в Лас-Вегасе. 43-летняя поп-дива заметно постройнела, передает NUR.KZ.

Исполнительница хитов "Genie In A Bottle" и "Beautiful" провела эффектную фотосессию в поддержку новой концертной резиденции в Лас-Вегасе. На снимках Кристина предстала в полупрозрачном кружевном боди, поверх которого надела черный корсет.

"Время шоу", - подписала публикацию Агилера.

После этого Агилера показала поклонникам фотографии и короткие видео с концертов, на которых певицу можно заметить в откровенных нарядах. Можно заметить, что за последние несколько месяцев 43-летняя артистка заметно сбросила вес.

В ноябре мы рассказывали, что Кристина Агилера продюсирует мюзикл "Бурлеск" на основе одноименного фильма 2010 года, в котором она сыграла одну из главных ролей.

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