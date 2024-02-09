Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Постройневшая Кристина Агилера похвасталась фигурой в новом шоу в Вегасе

Опубликовано:

Кристина Агилера
Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina

Американская певица Кристина Агилера продемонстрировала фигуру в экстремальном боди на своем новом шоу в Лас-Вегасе. 43-летняя поп-дива заметно постройнела, передает NUR.KZ.

Исполнительница хитов "Genie In A Bottle" и "Beautiful" провела эффектную фотосессию в поддержку новой концертной резиденции в Лас-Вегасе. На снимках Кристина предстала в полупрозрачном кружевном боди, поверх которого надела черный корсет.

"Время шоу", - подписала публикацию Агилера.

После этого Агилера показала поклонникам фотографии и короткие видео с концертов, на которых певицу можно заметить в откровенных нарядах. Можно заметить, что за последние несколько месяцев 43-летняя артистка заметно сбросила вес.

В ноябре мы рассказывали, что Кристина Агилера продюсирует мюзикл "Бурлеск" на основе одноименного фильма 2010 года, в котором она сыграла одну из главных ролей.

Также мы писали о пути к успеху и подробностях личной жизни американской звезды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060148-postroynevshaya-kristina-agilera-pohvastalas-figuroy-v-novom-shou-v-vegase/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.