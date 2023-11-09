Кристина Агилера продюсирует мюзикл "Бурлеск" на основе одноименного фильма

Кристина Агилера станет исполнительным продюсером мюзикла "Бурлеск". Сюжет будет построен на основе одноименного фильма 2010 года, в котором Агилера снялась вместе с Шер, передает NUR.KZ.

Автором мюзикла, согласно информации на официальном сайте, станет Стивен Энтин - он же и был режиссером фильма "Бурлеск". В постановке будут использоваться песни Сии и Дайан Уоррен, а также самой Агилеры. 42-летняя обладательница 5-ти премий "Грэмми" в фильме сыграла главную героиню - молодую и амбициозную девушку Али, которая приезжает в Нью-Йорк за мечтой и открывает для себя мир бурлеска.

"Бурлеск" был моим самым первым фильмом, и он очень много для меня значит. Создавать образ Али и писать музыку было незабываемым опытом. Я рада быть частью переноса нашей истории на сцену - это чувствуется очень органично, как возвращение домой. Наш фильм живет, и наше новое шоу - это прекрасное продолжение этого", - говорит Агилера.

Премьера мюзикла "Бурлеск" назначена на июнь следующего года - премьера пройдет в Манчестерском оперном театре.

Совсем недавно Агилера восхитила фанатов кадрами в откровенном боди.