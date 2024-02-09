"Совсем не пошло": звезда бразильского сериала "Клон" снялась обнаженной

47-летняя бразильская актриса Джованна Антонелли, сыгравшая главную роль в популярном сериале "Клон", снялась полностью обнаженной. Фото она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Певица, актриса и фотомодель решилась на смелую фотосессию в стиле ню. Однако фанаты заявили, что это настоящее искусство и не увидели ничего пошлого или откровенного. Свои восторженные отзывы они оставили в комментариях под фото.

Звездный фотограф Винисиус Мочизуки смог отразить на снимках нежность, красоту и загадочность модели - этими качествами, помимо бесспорного таланта, актриса и покорила своих зрителей. Поклонники заявили, что у Джованны естественная красота и идеальная фигура.

"Как мило", "Замечательно, идеально и совсем не пошло! Пример того, как можно сделать ню!", "В словаре нет слов, способных выразить твою красоту", "Как чудесно", - написали ей фанаты.

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