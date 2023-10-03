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47-летняя звезда бразильского сериала "Клон" примерила образ роковой женщины

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Джованна Антонелли
Джованна Антонелли. Фото: instagram.com/giovannaantonelli

47-летняя бразильская актриса, певица и фотомодель Джованна Антонелли, сыгравшая главную роль в популярном в нулевых годах сериале "Клон", примерила дерзкий образ в Instagram, передает NUR.KZ.

Черный плащ из лакированной кожи, высокие сапожки в тон и золотистый чокер на шее - образ актрисы из сериала "Клон" привел в восторг ее подписчиков.

В этой соцсети у нее из больше 19 миллионов. Красавица Жади, которую воплотила на экране Джованна Антонелли, навсегда поселилась в сердцах поклонников бразильской саги о любви.

Талант и яркая внешность актрисы, ее харизма и обаяние помогли сделать образ Жади ярким и запоминающимся.

Джованна Антонелли является также продюсером и телеведущей. Она сыграла в сериалах "Тропиканка", "Правила игры", "Семейные узы" и других.

"Какая роковая красота", "Я в шоке! Как можно быть настолько красивой женщиной!", "Я люблю тебя, Джованна", "Дива", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2039286-47-letnyaya-zvezda-brazilskogo-seriala-klon-primerila-obraz-rokovoy-zhenschiny/

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