Тогда и сейчас: 76-летний Шварценеггер похвастался мышцами в тренажерном зале (фото)

Арнольд Шварценеггер своим примером продолжает доказывать, что спорт - залог здоровья. 76-летний актер и политик показал свежее фото из тренажерного зала, передает NUR.KZ.

Своим свежим постом в Instagram знаменитый бодибилдер и актер решил смотивировать подписчиков заниматься здоровьем и своим телом. Причем Арнольд - человек дела, а не слова. В 76 лет он продолжает активные тренировки, и даже под футболкой видно, насколько Шварценеггер мускулист, несмотря на возраст.

На новой фотографии звезда фильма "Терминатор" решил повторить одну из своих легендарных фотографий с раскинутыми руками, которая висела за ним на стене тренажерного зала.

"43 процента. Именно столько людей уже к февралю бросают обещания, данные себе в начале Нового года.

Январь позади, февраль идет, поэтому давайте скажем вместе: "Не в этом году", - так Арнольд зарядил свою 26-миллионную аудиторию на здоровый образ жизни.

В январе Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена - мы писали, что послужило причиной.