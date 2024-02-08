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Тогда и сейчас: 76-летний Шварценеггер похвастался мышцами в тренажерном зале (фото)

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Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger

Арнольд Шварценеггер своим примером продолжает доказывать, что спорт - залог здоровья. 76-летний актер и политик показал свежее фото из тренажерного зала, передает NUR.KZ.

Своим свежим постом в Instagram знаменитый бодибилдер и актер решил смотивировать подписчиков заниматься здоровьем и своим телом. Причем Арнольд - человек дела, а не слова. В 76 лет он продолжает активные тренировки, и даже под футболкой видно, насколько Шварценеггер мускулист, несмотря на возраст.

На новой фотографии звезда фильма "Терминатор" решил повторить одну из своих легендарных фотографий с раскинутыми руками, которая висела за ним на стене тренажерного зала.

"43 процента. Именно столько людей уже к февралю бросают обещания, данные себе в начале Нового года.

Январь позади, февраль идет, поэтому давайте скажем вместе: "Не в этом году", - так Арнольд зарядил свою 26-миллионную аудиторию на здоровый образ жизни.

В январе Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена - мы писали, что послужило причиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059969-togda-i-seychas-76-letniy-shvartsenegger-pohvastalsya-myshtsami-v-trenazhernom-zale-foto/

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