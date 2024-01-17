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Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена

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Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер. Фото: Kevin Winter/Getty Images

Известного актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шваценеггера задержали на таможне в аэропорту Мюнхена - причиной стали дорогие часы голливудской знаменитости.

По информации Bild, привез с собой на "Всемирный климатический саммит" в Китцбюэль ценные часы бренда Audemars Piguet.

Издание опубликовало фото Шварценеггера с таможенниками.

По данным издания, сначала Шварценеггер привлек внимание таможенников, которые узнали в нем супер VIP-персону. После его попросили открыть сумки, в одной из них обнаружили часы.

Сообщается, что актер намеривался продать их с аукциона По информации издания, эти часы были специально изготовлены для "железного" Арни.

Отмечается, что он уже должен был вылететь из Мюнхена в Китцбюэль. Пока неясно, разрешит ли таможня вывезти его с часами.

По информации на официальном сайте Арнольда Шварценеггера, он родился в австрийском городе Тале в 1947 году и к 20 годам уже доминировал в соревновательном бодибилдинге, став самым молодым обладателем титула "Мистер Вселенная".

Эмигрировал в Америку в 1968 году и завоевал пять титулов "Мистер Вселенная" и семь титулов "Мистер Олимпия", после чего ушел из спорта и посвятил себя актерской деятельности.

Позже он получил высшее образование в Университете Висконсина. В 2003 году Шварценеггер стал 38-м губернатором штата Калифорния. Был женат на Марии Шрайвер – племяннице 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2056081-arnolda-shvartseneggera-zaderzhali-v-aeroportu-myunhena/

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