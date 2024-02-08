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"Мы скучали": Димаш Кудайберген порадовал поклонников свежими снимками

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген обратился к поклонникам через Instagram и опубликовал кадры со свежей фотосессии. Фанаты горячо приветствовали своего кумира, передает NUR.KZ.

Народный артист Казахстана впервые за некоторое время решил выйти в соцсети просто для того, чтобы поинтересоваться у поклонников, как у них дела. Последние публикации Димаша Кудайбергена в основном были связаны с его карьерой - он публиковал анонсы концертов, отрывки выступлений и шоу, а также фотографии с коллегами по цеху.

Однако фанаты соскучились по простому общению с любимым артистом - его новую фотосессию под ярким солнцем в необычном костюме синего цвета они поприветствовали огромным количеством "лайков" и комментариев.

"Как дела, друзья мои?" - спросил Димаш. Ответ не заставил себя долго ждать.

"Ох, как же мы рады Тебя видеть, неземная наша Красота! У нас все OК", "Скучаем... и такое чувство, что отдаляешься от нас. Ты на нас обиделся?", "Эти волшебные чувства, когда он смотрит своими невозможными глазами. Любовь в каждом пикселе. Колдовство какое-то", "Прекрасного дня, Димаш! Спасибо за красивые фото!", "Нас волнует то же самое - как ты, наш прекрасный казахский лев?", "Хорошо дела, только очень скучаем по этому красивому, солнечному парню с фото", - написали фанаты в комментариях.

Недавно Кудайберген обратился к поклонникам в особенную дату. А во время шоу талантов Пласидо Доминго Димаш пригласил юного виртуоза в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059935-my-skuchali-dimash-kudaybergen-poradoval-poklonnikov-svezhimi-snimkami/

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