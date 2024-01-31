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"Цифра 7 - особенная": Димаш Кудайберген обратился к поклонникам в важную дату

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген поздравил свой фан-клуб с семилетием. Музыкант опубликовал обращение к поклонникам в Instagram и поблагодарил их за поддержку, передает NUR.KZ.

В январе 2017 года Димаш впервые покорил Китай, выступив на конкурсе "I Am a Singer" ("Я - певец") с песней "S.O.S D’un Terrien En Detresse". Выступление разлетелось по миру, и молодой казахстанец собрал армию поклонников по всему миру.

Фандом Димаша называется "Dears", что в переводе с английского означает "Дорогие". В честь 7-летней годовщины его образования Кудайберген лично обратился к поклонникам на трех языках, чтобы поблагодарить их за годы поддержки.

"Дорогие друзья, мои любимые Dears! Сегодня очень важный день для меня - наша с вами седьмая годовщина! Как вы знаете, цифра 7 является особенной у казахского народа, поэтому я безмерно благодарен за каждый момент, что мы разделили и продолжаем разделять вместе.

Я горжусь тем, что могу делить свое творчество с вами и создавать вместе невероятные воспоминания. Спасибо вам за вашу поддержку! Будьте всегда счастливы! До скорой встречи на моем предстоящем концерте!" - написал Димаш Кудайберген.

На днях в Сети появилось видео с шоу талантов Пласидо Доминго, в котором Димаш принимает участие в качестве члена жюри - народный артист Казахстана восхитился выступлением юного виртуоза и пригласил его в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2058491-tsifra-7-osobennaya-dimash-kudaybergen-obratilsya-k-poklonnikam-v-vazhnuyu-datu/

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