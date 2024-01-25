"Вам не нужно краситься": фанаты Акерке Буркитбай обсуждают совместное фото с Али Окаповым

Актриса и певица Акерке Буркитбай выложила совместный снимок с супругом Али Окаповым. Подписчики усыпали пару комплиментами и отметили природную красоту девушки, передает NUR.KZ.

На свежем совместном фото Али Окапов и Акерке Буркитбай предстали в полной цветовой координации - молодой человек надел черный костюм с рубашкой и бабочкой такого же цвета, а его супруга продемонстрировала элегантное черное платье с бантом.

Подписчики Али и Акерке отметили, что пара выглядит счастливой. Каждый из них также получил массу комплиментов по отдельности.

"Элегантные", "Красивая пара. Будьте счастливы!", "После отказа от всех наград, он завоевал больше уважения и восхищения", "Кукла", "Глаза очень красивые", "Вам не нужно краситься, у Вас природная красота", "Любовь есть", - гласят комментарии под публикацией.

Недавно супруга Окапова рассказала, что для съемок клипа ему пришлось продать машину. "Теперь ездим на моей", - сообщила Буркитбай.