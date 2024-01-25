Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Вам не нужно краситься": фанаты Акерке Буркитбай обсуждают совместное фото с Али Окаповым

Опубликовано:

Акерке Буркитбай
Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Актриса и певица Акерке Буркитбай выложила совместный снимок с супругом Али Окаповым. Подписчики усыпали пару комплиментами и отметили природную красоту девушки, передает NUR.KZ.

На свежем совместном фото Али Окапов и Акерке Буркитбай предстали в полной цветовой координации - молодой человек надел черный костюм с рубашкой и бабочкой такого же цвета, а его супруга продемонстрировала элегантное черное платье с бантом.

Подписчики Али и Акерке отметили, что пара выглядит счастливой. Каждый из них также получил массу комплиментов по отдельности.

"Элегантные", "Красивая пара. Будьте счастливы!", "После отказа от всех наград, он завоевал больше уважения и восхищения", "Кукла", "Глаза очень красивые", "Вам не нужно краситься, у Вас природная красота", "Любовь есть", - гласят комментарии под публикацией.

Недавно супруга Окапова рассказала, что для съемок клипа ему пришлось продать машину. "Теперь ездим на моей", - сообщила Буркитбай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2057468-vam-ne-nuzhno-krasitsya-fanaty-akerke-burkitbay-obsuzhdayut-sovmestnoe-foto-s-ali-okapovym/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.