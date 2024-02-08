"Человек меняется, но глаза - нет": Ерден Телемисов показал, как выглядел в 21 год

48-летний казахстанский актер Ерден Телемисов, сыгравший в сериалах "Марко Поло", "МакМафия", "Медленные лошади", показал в соцсети фото студенческих лет, передает NUR.KZ.

"21 год. Караганда-96. Заканчиваю биологический факультет КарГУ. Будущий биолог-химик", - подписал Ерден архивное фото.

"Человек меняется, но глаза - нет. По глазам сначала узнала. Потом текст прочитала", "Пошла бы на биолога - сейчас бы в кино снималась", "По специальности химбиолог, а стал замечательным актером, каскадером. Мы любим вас, Ерден", "Кадр из нового сериала - Last Samurai. И титры - на фото Такеши Мацухиро, глава подразделения якудзы в Осаке! В ролях Ерден добрый", - прокомментировали подписчики.

Ранее Ерден Телемисов в образе воина украл сердца фанаток. Также актер позабавил Сеть "совместными" фото с Мэрилин Монро.