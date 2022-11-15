"Жена знает?": Ерден Телемисов позабавил Сеть "совместными" фото с Мэрилин Монро

Ерден Телемисов. Фото: instagram.com/erden_telemisov

Казахстанский актер Ерден Телемисов развеселил Казнет, разместив "совместные" фото с американской кинозвездой, секс-символом 50-х годов Мэрилин Монро. Пользователи соцсети высоко оценили его чувство юмора, передает NUR.KZ.

"Два Близнеца всегда общий язык найдут!" - отметил Ерден Телемисов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Тонкое чувство юмора актера высоко оценили его подписчики. Среди тех, кто отреагировал на публикацию, были и его звездные коллеги - актриса Альмира Турсын, певица Лидо, КВН-щица и актриса Гульнара Сильбаева, блогер Нурлан Батыров и другие.

"Уверяю вас, господа, что без Близнецов мир был бы безликим, скудным и однобоким. Жилось бы в нем неимоверно скучно", "Жена знает?", "Братан, если жена выгонит из дома, можешь в первое время у меня остаться", "А где коллаб с улетающим платьем?", "Ердеша, красавчик. И когда ты только успел?", "Это шедевр", "Хорошо вписался", - оставили свои комментарии пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1997233-zhena-znaet-erden-telemisov-pozabavil-set-sovmestnymi-foto-s-merilin-monro/