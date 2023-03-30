"Шикарный мужчина": Ерден Телемисов в образе воина украл сердца фанаток

Ерден Телемисов. Фото: instagram.com/erden_telemisov

Казахстанский актер Ерден Телемисов поделился в Instagram фото, на котором запечатлен в образе своего героя из американского сериала "Воин". Фанаты оценили его перевоплощение, передает NUR.KZ.

Ерден Телемисов известен своим тонким чувством юмора и добрым нравом. Актер и каскадер показал, как может перевоплотиться в грозного воина для роли в кино.

"В образе. 2019 год. Кейптаун, ЮАР. На съемках сериала "Воин", - отметил Ерден под фото.

Фанаты оставили свои комментарии. Они обратили внимание на правдоподобный грим актера. А представительницы прекрасного пола заявили, что он очень брутален.

"Шикарный мужчина", "Какой вы классный", "Господи, я сначала подумала, что это Сережа Жуков из "Руки вверх", "Хочу к вам сниматься в кино", "Огнище", "Когда будет новый сезон?", "Брутально", "Ну что за волосы!", "Бородавка огонь", "Список покупок, чтобы не забыть и магнит от подъезда", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2014593-shikarnyy-muzhchina-erden-telemisov-v-obraze-voina-ukral-serdtsa-fanatok/