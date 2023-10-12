"Вкус светской жизни": иранская модель показала фигуру в бикини на отдыхе в Дубае
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34-летняя иранская модель и актриса Махлага Джабери показала в своем Instagram-аккаунте фото в бикини и впечатлила безупречной фигурой своих поклонников, передает NUR.KZ.
Модель запечатлелась в черном бикини на отдыхе в Дубае.
"Вкус светской жизни", - написала она.
Ее роскошная фигура произвела впечатление на фолловеров. Девушка искупалась в комплиментах. Всего за пару часов с момента публикации фото зеленоглазой красавицы набрали свыше 50 тысяч "лайков".
"Завораживающе", "Великолепная", "Ты знаешь, что ты самая красивая девушка в мире", "Сексуальная красотка", "Символ красоты, я так горжусь тобой, дорогая", "Красавица номер один в мире", "Какая атмосфера и волшебный закат", - высказались в комментариях восхищенные фанаты.
Напомним, Махлага Джабери в экстремальном мини сразила наповал поклонников.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2040704-vkus-svetskoy-zhizni-iranskaya-model-pokazala-figuru-v-bikini-na-otdyhe-v-dubae/