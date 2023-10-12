"Вкус светской жизни": иранская модель показала фигуру в бикини на отдыхе в Дубае

34-летняя иранская модель и актриса Махлага Джабери показала в своем Instagram-аккаунте фото в бикини и впечатлила безупречной фигурой своих поклонников, передает NUR.KZ.

Модель запечатлелась в черном бикини на отдыхе в Дубае.

"Вкус светской жизни", - написала она.

Ее роскошная фигура произвела впечатление на фолловеров. Девушка искупалась в комплиментах. Всего за пару часов с момента публикации фото зеленоглазой красавицы набрали свыше 50 тысяч "лайков".

"Завораживающе", "Великолепная", "Ты знаешь, что ты самая красивая девушка в мире", "Сексуальная красотка", "Символ красоты, я так горжусь тобой, дорогая", "Красавица номер один в мире", "Какая атмосфера и волшебный закат", - высказались в комментариях восхищенные фанаты.

Напомним, Махлага Джабери в экстремальном мини сразила наповал поклонников.