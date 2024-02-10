Победительница "Евровидения" снялась в нижнем белье для модного бренда

Участница группы Måneskin Виктория Де Анджелис приняла участие в фотосессии в нижнем белье для итальянского модного бренда Emporio Armani, передает NUR.KZ.

Фотографии бас-гитаристки появились в официальном профиле бренда в Instagram.

На одном из снимков 23-летняя знаменитость запечатлена в белом полупрозрачном комплекте и с приспущенными кружевными шортами.

На работах другого фотографа - Джампаоло Сгура - она предстала в трусах и бюстгальтере черного цвета.

Кроме того, девушка попозировала топлес, примерив лишь клетчатые шорты.

Фанаты рок-группы были удивлены необычным образом Виктории.

"Не привык видеть ее в бюстгальтере, но выглядит великолепно", "Идеальные люди действительно существуют", "Она всегда была красивой", "Armani выбрали правильную модель", - писали они.

Напомним, что группа Måneskin прогремела на весь мир после победы на "Евровидении" в 2021 году. Представители Италии получили от зрителей наибольшее количество баллов - 318. Жюри 39 стран суммарно дало итальянцам 206 баллов.

Сразу же группа оказалась в центре нескольких скандалов. Солист итальянской рок-группы Måneskin Давид Дамиано порвал штаны на сцене во время празднования победы.

Кроме того, Дамиано заподозрили в употреблении наркотиков прямо на "Евровидении", во время выступления других участников конкурса.

А после Måneskin обвинили в "плагиате" у Аллы Пугачевой: одна тиктокерша сравнила текст песни "I wanna be your slave" группы Måneskin со словами композиции Пугачевой "Будь или не будь". Оказалось, что итальянский хит отчасти повторяет фразы известной певицы, но на другом языке.